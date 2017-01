Europese beurzen doen stapje terug

ANP Europese beurzen doen stapje terug

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam noteerde donderdagmiddag een fractie onder de slotstand van een dag eerder. Ook elders in Europa gingen graadmeters overwegend omlaag. Beleggers kauwden nog altijd op de toespraak die 'president-elect' Donald Trump woensdag gaf. Daarbij gaf hij weinig duidelijkheid over het economische beleid waar hij voor staat.

Door ANP - 12-1-2017, 15:46 (Update 12-1-2017, 15:46)

De Amsterdamse AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,2 procent lager op 485,66 punten. De MidKap zakte 0,7 procent naar 689,53 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent. Londen bleef met een plus van 0,1 procent aan de goede kant van de score.

Randstad was met een winst van 2,1 procent veruit de sterkste stijger in de AEX. Analisten van Deutsche Bank lieten weten positiever te zijn geworden over de vooruitzichten van het uitzendconcern.

Aperam

Het aandeel Aperam maakte in de MidKap een koersval van 5,7 procent. Indonesië besloot zijn exportverbod voor nikkelerts, dat wordt gebruikt bij de productie van roestvrij staal, te versoepelen. Daardoor zakte de nikkelprijs op de grondstoffenmarkt. In het kielzog ging de koers van de roestvrijstaalproducent mee omlaag. Elders in Europa verloren gespecialiseerde staalbedrijven ook flink. Zo leverde het Finse Outokumpu in Helsinki 7,5 procent in en werd het Acerinox in Madrid 6,2 procent minder waard.

Takeaway won bij de kleinere fondsen aan het Damrak bijna 16 procent. Het bedrijf ontving vorig jaar op zijn platforms 46 procent meer bestellingen voor maaltijden dan een jaar eerder en verwacht zijn leidende positie in veel Europese landen dit jaar verder te kunnen uitbouwen.

Euro

JD Sports (plus 7,8 procent) kreeg in Londen de handen van beleggers op elkaar na een handelsupdate. Het moederbedrijf van onder meer Perry Sport verwacht over heel 2016 fors meer winst te hebben gemaakt dan waar analisten op rekenden. Supermarktbedrijf Tesco speelde 1,5 procent kwijt door gemengde berichten over de afgelopen feestdagenperiode.

Het Zwitserse luxebedrijf Richemont won in Zürich 8,4 procent dankzij sterke verkoopcijfers over de afgelopen maanden. Vooral de exclusieve sieraden van Cartier vonden gretig aftrek.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent naar 53,37 dollar. Brent werd 2,1 procent duurder bij 56,29 dollar per vat. De euro steeg naar 1,0635 dollar, tegen 1,0530 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.