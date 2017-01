Ook Fiat Chrysler gebruikte sjoemelsoftware

ANP Ook Fiat Chrysler gebruikte sjoemelsoftware

NEW YORK - Het dieselschandaal in de Verenigde Staten heeft er een hoofdrolspeler bij. Autoriteiten beschuldigen Fiat Chrysler ervan sjoemelsoftware te hebben geïnstalleerd in circa 104.000 dieselwagens om zo de uitstoot van de voertuigen te verbloemen.

Door ANP - 12-1-2017, 18:41 (Update 12-1-2017, 18:41)

Toezichthouder EPA zal het Italiaans-Amerikaanse fusiebedrijf aanklagen voor de kwestie, meldde persbureau Reuters, die het nieuws als eerste naar buiten bracht. Fiat Chrysler zou de software sinds 2014 in sportieve terreinwagens van Jeep en RAM hebben geïnstalleerd. De precieze aard en het effect van de software wordt nog onderzocht. De EPA sprak van ,,dubieuze praktijken".

Fiat Chrysler gaf aan ,,teleurgesteld" te zijn in de beschuldigingen van de autoriteiten en is niet van plan modellen uit de showrooms te halen. Topman Sergio Marchionne weersprak in een toelichting ook de vergelijking met automaker Volkswagen, dat eerder met de billen bloot moest vanwege gesjoemel. ,,Wij hebben niets gedaan dat niet mocht", aldus de Fiat Chrysler-topman. ,,De kwestie wordt groter gemaakt dan hij is."

Volkswagen betaalde al meer dan 20 miljard dollar aan onder meer boetes, reparatiekosten en schadevergoedingen. Bij de Duitse automaker ging het in de VS om bijna 600.000 dieselauto's.

Het aandeel Fiat Chrysler verloor op de beurs in Milaan donderdag ruim 16 procent.