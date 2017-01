Topman Samsung 22 uur ondervraagd

Door ANP - 13-1-2017, 8:40 (Update 13-1-2017, 8:40)

Lee zou topbestuurders van Samsung onder meer hebben opgedragen om dubieuze organisaties te financieren die werden gerund door Choi Soon-sil, een vertrouwelinge van president Park. De 48-jarige topman zou daar volgens The Korea Herald politieke en zakelijke gunsten voor terug hebben gekregen.

De vicevoorzitter verliet na zijn verhoor vrijdagochtend het kantoor van de aanklagers in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Lee leek zich niet te hebben omgekleed sinds hij het gebouw een dag eerder was binnengegaan. Ook slapen zat er gedurende de 22 uur niet in. ,,Geen van hen, aanklagers of Lee, sliep voordat het verhoor voorbij was'', zei een functionaris van het Openbaar Ministerie.