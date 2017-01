AEX opent met winst

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst aan de handelssessie begonnen. Ook elders in Europa was de stemming op de beurzen positief. Beleggers kijken uit naar het kwartaalcijferseizoen dat vrijdagmiddag officieus in de VS wordt afgetrapt door grote banken als Bank of America, Wells Fargo en JPMorgan Chase. In Amsterdam wist verzekeraar ASR de aandacht op zich gericht, doordat de Nederlandse staat weer een pluk aandelen van de hand deed.

Door ANP - 13-1-2017, 9:22 (Update 13-1-2017, 9:22)

De AEX-index stond kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 485,48 punten. De MidKap opende met een winst van 0,3 procent bij 688,11 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er 0,4 tot 0,6 procent bij.

ASR won in de vroege handel ruim 1 procent. De overheid verkocht 20,4 miljoen aandelen van ASR voor 22,50 euro per stuk. Daardoor zakte het belang van de Nederlandse staat, die circa 450 miljoen euro ophaalde met de verkoop, in de genationaliseerde verzekeraar naar 50,1 procent.