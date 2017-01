'Nederland is economisch zeer stabiel land'

AMSTERDAM - Nederland hoort economisch gezien bij de meest stabiele landen ter wereld. Dat stelt consultancy- en accountantsbedrijf KPMG in een vrijdag gepubliceerd rapport.

Door ANP - 13-1-2017, 9:25 (Update 13-1-2017, 9:25)

Daarin schaart het adviesbureau Nederland na Zwitserland en voor Luxemburg in de top 3 van landen die macro-economisch het meest stabiel zijn, met een goede infrastructuur en een hoog opgeleide bevolking. Hongkong en Noorwegen completeren de top 5.

Deze landen zijn volgens KPMG meer dan gemiddeld aangesloten bij de wereldeconomie en beschikken over zeer krachtige openbare instellingen. ,,Dit komt tot uiting in duidelijke en kwalitatief goede regelgeving, heldere beleidsvorming, rechterlijke onafhankelijkheid en een overheid die effectief opereert. Al deze aspecten zorgen voor een solide basis, die in het algemeen garant staat voor toekomstige economische groei en welvaart.''