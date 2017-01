Banken VS luiden cijferseizoen in

ANP Banken VS luiden cijferseizoen in

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York openen de laatste handelsdag van de week naar verwachting met een marginale winst. De grote banken Bank of America, Wells Fargo en JPMorgan Chase openden vrijdag de boeken en trapten daarmee het cijferseizoen in de VS af. Beleggers verwerken verder onder meer cijfers over de detailhandelsverkopen in de voor winkeliers belangrijke decembermaand.

Door ANP - 13-1-2017, 14:49 (Update 13-1-2017, 14:49)

Bankaandelen behoorden de afgelopen weken tot de sterkste stijgers op Wall Street, omdat beleggers alom verwachten dat aanstaand president Donald Trump regels voor banken zal versoepelen.

Bank of America wist in het vierde kwartaal meer winst te behalen dan analisten voorzagen. Het financiële concern sneed onder meer in de kosten en hoefde minder geld opzij te zetten voor slechte leningen. Daarnaast werden meer kredieten verstrekt en werd er meer verdiend met de beurshandel. De bank kondigde verder aan zijn aandeleninkoopprogramma uit te breiden.

Wells Fargo

Sectorgenoot Wells Fargo boekte vorig kwartaal juist wat minder winst dan een jaar eerder. De provisies bleven over het algemeen stabiel, maar valutaontwikkelingen hadden een negatief effect op diverse hedgingposities. Daarnaast leverden handelsactiviteiten een verlies op.

Voor JPMorgan Chase bleef er na het vierde kwartaal onder de streep een kwart meer winst over dan een jaar eerder. De grootste bank van de Verenigde Staten, gemeten naar bezittingen, presteerde vooral goed met de handel in schuldpapier. Verder werden de kosten verlaagd.

Fiat Chrysler

Automaker Fiat Chrysler staat ook nog altijd in de belangstelling. De automaker wordt verweten gebruik te hebben gemaakt van sjoemelsoftware bij emissietesten. Donderdag leverde het aandeel fors in. Op de beurs in Milaan toonde de automaker weer iets van herstel na die koersval.

Verder bleek dat winkeliers in de VS over het algemeen tevreden kunnen terugkijken op de decemberverkopen. Toch bleef de gemiddelde verkoopplus van 0,6 procent op maandbasis een fractie achter bij de gemiddelde verwachting.

De aandelenbeurzen in New York sloten donderdag eensgezind met verliezen. De leidende Dow-Jonesindex verloor 0,3 procent tot exact 19.891 punten. De brede S&P 500 leverde 0,2 procent in tot 2270,44 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq speelde 0,3 procent kwijt tot 5547,49 punten.