ANP Cijferseizoen barst los op Damrak

Door ANP - 15-1-2017, 15:52 (Update 15-1-2017, 15:52)

AMSTERDAM (ANP) - Beleggers op de beurs in Amsterdam maken zich deze week op voor de opening van het cijferseizoen. Chipmachinefabrikant ASML opent woensdag de boeken en supermarktconcern Ahold Delhaize een dag later. Verder wordt uitgekeken naar een beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB).

Naast ASML en Ahold Delhaize staan deze week op het Damrak ook resultaten op de rol van de uitbater van skihallen SnowWorld en beddenverkoper Beter Bed.

Uit de Verenigde Staten komen deze week cijfers van onder meer de grote banken Morgan Stanley, Goldman Sachs en Citigroup, technologiebedrijf IBM, de aanbieder van internettelevisie Netflix, luchtvaartconcern United Continental, creditcardbedrijf American Express, oliedienstverlener Schlumberger en industrieconcern General Electric.

ECB

De ECB houdt donderdag zijn beleidsvergadering. Er wordt niet verwacht dat de ECB het monetaire beleid zal wijzigen. In december kondigde de centrale bank aan het steunprogramma te verlengen, maar de omvang van het opkoopprogramma vanaf het voorjaar wel af te gaan bouwen.

Op macro-economisch gebied worden deze week gegevens gemeld over onder meer het Duitse beleggersvertrouwen, de Europese en Amerikaanse inflatie en de industrie en huizenbouw in de VS. Uit China komt informatie over de economische groei in het afgelopen kwartaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt cijfers over het vertrouwen en de bestedingen van consumenten, de werkloosheid en de huizenprijzen.

Verder houden de markten de aankomend Amerikaanse president Donald Trump in de gaten. Vrijdag vindt de inauguratie van Trump plaats. Vorige week hield Trump een persconferentie, maar daar liet hij weinig concreets los over zijn economische plannen. Mogelijk geeft hij nu meer duidelijkheid over zijn beleid.

Wall Street

De AEX-index in Amsterdam sloot vrijdag 1 procent hoger op 488,09 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 692,21 punten, De belangrijkste beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,2 procent.

Op Wall Street bleven de koersuitslagen vrijdag beperkt. Er kwamen cijfers van de grote banken JPMorgan Chase, Bank of America en Wells Fargo. Maandag zijn de beurzen in New York gesloten voor Martin Luther King Day.