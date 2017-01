Pond hard onderuit op negatieve markt Azië

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is maandag met verlies gesloten. De stemming werd gedrukt door de aansterking van de yen ten opzichte van de dollar. De meeste aandacht in de markten ging echter uit naar het Britse pond, dat met een sterke daling uitkwam op het laagste peil sinds de 'flash crash' van oktober.

Door ANP - 16-1-2017, 7:36 (Update 16-1-2017, 7:36)

De Nikkei-index van de Japanse aandelenbeurs eindigde 1 procent in het rood op 19.095,24 punten. Ook op andere beurzen in de regio werden overwegend verliezen geboekt. Zo zakte de Kospi in Seoul 0,5 procent en noteerde de Hang Seng in Hongkong in de middaghandel 1 procent lager. De All Ordinaries in Sydney won daarentegen 0,5 procent.

Het Britse pond verloor ruim 1 procent aan waarde en zakte naar 1,20 dollar. Afgezien van de kortstondige crash in oktober stond de Britse munt voor het laatst in 1985 zo laag.