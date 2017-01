Lastig jaar voor modehuis Hugo Boss

METZINGEN - Het Duitse modehuis Hugo Boss heeft in 2016 een lagere omzet in de boeken gezet dan een jaar eerder. Vooral in Noord-Amerika stond de verkoop sterk onder druk, blijkt uit voorlopige cijfers die maandag naar buiten werden gebracht.

De omzet zakte met 4 procent tot 2,7 miljard euro. Ook in Azië, met name China, had het bedrijf het moeilijk. Hugo Boss sloot daarom meerdere winkels in dat land. Inmiddels toont de Chinese markt weer herstel, aldus topman Mark Langer. In Europa hield het bedrijf zich naar eigen zeggen staande, ondanks de moeilijke marktomstandigheden.

Hugo Boss heeft eerder aangegeven dat de operationele winst in 2016 aanzienlijk lager zal uitvallen dan in 2015. Het bedrijf komt op 9 maart met definitieve cijfers.