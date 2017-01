AFM ziet meer fraudeurs in beleggingsmarkt

AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vorig jaar aanzienlijk meer frauduleuze partijen gesignaleerd die beleggers willen misleiden dan in 2015. Volgens de toezichthouder worden die organisaties ook steeds geraffineerder en agressiever in hun pogingen om beleggers te overtuigen met hen in zee te gaan.

Door ANP - 16-1-2017, 13:45 (Update 16-1-2017, 13:45)

De AFM ontwaarde vorig jaar 22 zogeheten boiler rooms, een verdubbeling ten opzichte van 2015. Boiler rooms zijn frauduleuze organisaties die gehaaide verkopers laten bellen naar potentiële beleggers, om ze te interesseren voor waardeloze aandelen.

De AFM ontvangt daarbij steeds meer signalen dat gedupeerden van een boiler room worden gebeld door andere fraudeurs die hen tegen een forse aanbetaling willen helpen om het verloren geld terug te krijgen. ,,Beleggers krijgen echter geen hulp en kunnen fluiten naar hun geld'', aldus de AFM.