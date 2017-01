Europese beurzen sluiten met verlies

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn maandag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers leken vooral te wachten op het cijferseizoen dat later deze week losbarst. De aandelenhandel was maandag vrij dun, mede omdat de beurzen in New York vanwege Martin Luther Kingdag gesloten bleven.

Door ANP - 16-1-2017, 18:02 (Update 16-1-2017, 18:02)

De AEX-index in Amsterdam sloot 0,8 procent lager op 484,13 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 690,55 punten. In Parijs en Frankfurt leverden de hoofdgraadmeters tot 0,8 procent in. Londen zakte 0,1 procent, waarmee een einde kwam aan een lange winstreeks in de Britse hoofdstad. De belangrijkste Britse beursgraadmeter steeg hiervoor veertien handelsdagen op rij, gesteund door de waardedaling van het pond.

Boskalis was een van de weinige winnaars in de AEX, met een plus van 0,9 procent. De baggeraar is dicht bij de gunning van een contract voor de ontwikkeling van een haven in Oman. De klus is goed voor bijna een half miljard euro.