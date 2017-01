Openingsverlies voor beurs Amsterdam

AMSTERDAM - De effectenbeurs in Amsterdam is dinsdag lager geopend. Ook elders in Europa waren de koersenborden roodgekleurd.

Door ANP - 17-1-2017, 9:35 (Update 17-1-2017, 9:53)

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in het eerste handelsuur 0,5 procent lager op 481,54 punten. De MidKap ging 0,6 procent omlaag tot 686,22 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,6 procent.

In de AEX was verzekeraar Aegon de sterkste daler met een min van 1,8 procent, na een adviesverlaging door Citi. Credit Suisse verlaagde het advies voor Heineken, dat 1 procent verloor. Alleen maritiem oliedienstverlener SBM Offshore hield bij de hoofdfondsen het hoofd boven water met een winstje van 0,1 procent.

Philips

Philips stond 0,7 procent in het rood. ConsumentenClaim en de Consumentenbond slepen Philips en andere elektronicafabrikanten voor de rechter omdat zij in het verleden verboden afspraken hebben gemaakt over de prijzen van beeldbuizen. Ze willen een schadevergoeding voor consumenten.

Bij de kleinere fondsen steeg Telegraaf Media Groep (TMG) 3,3 procent. Uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bleek dat John de Mol een belang van meer dan 18 procent bezit in TMG, terwijl investeringsmaatschappij Dasym geen belang meer heeft in het mediaconcern.

Renault

In Parijs daalde supermarktconcern Casino 0,7 procent, na bekendmaking van omzetcijfers over 2016. Webwinkelbedrijf Zalando leverde 4 procent in Frankfurt in, eveneens na publicatie van omzetcijfers.

Renault zakte op de beurs in Parijs 0,6 procent. Het Franse autoconcern bracht in 2016 een recordaantal van krap 3,2 miljoen auto's aan de man.

Euro

In Londen ging industrieconcern Rolls-Royce 6 procent vooruit. De producent van onder meer vliegtuigmotoren heeft voor omgerekend meer dan 760 miljoen euro aan schikkingen getroffen wegens vermeende omkooppraktijken.

De euro was 1,0660 dollar waard, tegen 1,0599 dollar bij het Europese slot op maandag. De prijs van Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 52,65 dollar en Brent klom 0,1 procent tot 55,91 dollar per vat.