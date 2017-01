John de Mol meldt groot belang in TMG

AMSTERDAM - John de Mol heeft een belang van 18,4 procent in de Telegraaf Media Groep (TMG). Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bij de beurstoezichthouder zijn geen eerdere meldingen van de televisiemagnaat met betrekking tot TMG bekend.

Door ANP - 17-1-2017, 10:42 (Update 17-1-2017, 12:13)

Het belang van De Mol loopt via een fonds van Dasym, de investeringsmaatschappij die zijn privévermogen beheert. Dasym zelf heeft een belang van iets meer dan 20 procent dat sinds 2009 geregistreerd stond bij de AFM, juist helemaal afgemeld. Geen van beide partijen was dinsdag bereikbaar voor een toelichting.

Rond TMG woedt een overnamegevecht. Het Vlaamse Mediahuis wil samen met de familie Van Puijenbroek, grootaandeelhouder met een belang van 40 procent, het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf, Metro en de regionale krantengroep HMC van de beurs halen.

Kritisch

Twee andere grote aandeelhouders, Delta Lloyd en Navitas, hebben beloofd mee te werken aan die overname en hun belangen aan te bieden. Daarmee weten de bieders zich al voor het bod formeel is uitgebracht verzekerd van meer dan de helft van de aandelen TMG.

Dasym daarentegen liet zich medio december erg kritisch uit over het Belgische overnamebod. Opvallend detail is dat Delta Lloyd de vroegere eigenaar is van de investeringsmaatschappij en er naar verluidt nog altijd geld in heeft zitten. Overigens heeft ook de verzekeraar zijn belang vergroot, van 7 naar 11 procent.