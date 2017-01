GM steekt miljard extra in autoproductie VS

DETROIT - Autobouwer General Motors (GM) steekt een miljard dollar extra in zijn fabrieken in de Verenigde Staten. Dat levert volgens het moederbedrijf van merken als Chevrolet en Opel 1500 Amerikaanse banen op.

Door ANP - 17-1-2017, 17:00 (Update 17-1-2017, 17:04)

Met de investering voegt GM zich bij de steeds groter wordende groep autofabrikanten die recent hebben aangekondigd extra werk te creëren in de VS. Zo meldden Hyundai en Kia eerder op de dag er komende vijf jaar meer dan 3 miljard dollar te zullen investeren. Onlangs deden ook Ford, Fiat Chrysler en Toyota al toezeggingen.

GM wees er verder op dat eerder aangekondigde stappen de komende jaren voor zo'n 5000 extra banen in de VS zorgen. Daarbij gaat het onder meer om IT-werk dat van het buitenland naar de VS terug verhuist.

Aankomend president Donald Trump dringt erop aan dat grote multinationals voor meer werkgelegenheid zorgen in de VS. Autoconcerns zijn niet de enige bedrijven die gehoor geven aan de soms dreigende tweets van de 'president-elect'. Winkelconcern Wal-Mart is bijvoorbeeld van plan voor het einde van het jaar 10.000 extra werknemers aan te nemen.

Critici wijzen er echter op dat sommige ondernemingen van de situatie gebruik proberen te maken door nu meerdere reguliere investeringen in één aankondiging te bundelen, waar die voorheen los werden gemeld.