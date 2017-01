Herstel woningmarkt zet stevig door

AMSTERDAM - Het aantal aanvragen voor een nieuwe hypotheek is afgelopen jaar fors gestegen. Volgens het Hypotheken Data Netwerk (HDN) lag het aantal geregistreerde hypotheekaanvragen in 2016 met 360.000 circa 21 procent hoger dan een jaar eerder.

Door ANP - 18-1-2017, 17:54 (Update 18-1-2017, 18:07)

Volgens HDN speelden onder meer de aanhoudend lage rente, de daling van de werkloosheid en het hoge consumentenvertrouwen de hypotheekmarkt in de kaart. Dit zorgde voor prijsstijgingen van koopwoningen en zelfs tot woningschaarste in sommige plaatsen in de Randstad.

November bleek de recordmaand met circa 46.500 aanvragen. Dit betekende een stijging met bijna 50 procent in vergelijking met oktober. HDN is een initiatief van diverse financiële concerns en registreert ruim vier op de vijf hypotheekaanvragen in Nederland.

Lift

Het aantal zzp'ers dat een hypotheek aanvroeg via HDN zit nog altijd stevig in de lift. In 2013, het eerste jaar waarvan HDN over zzp-data beschikt, bedroeg het aantal hypotheekaanvragen 7200. Afgelopen jaar waren dit er 30.000.

Verder viel op dat de leeftijd van hypotheekaanvragers verschuift. De leeftijdscategorie 20 tot en met 44 jaar laat volgens HDN een duidelijke daling zien in de afgelopen jaren. In de leeftijdscategorieën 45 jaar en ouder neemt de kooplust ondertussen toe. Ook zzp'ers zijn gemiddeld steeds ouder op het moment dat ze een aanvraag doen.

Voor 2017 verwacht HDN dat de groei iets zal afvlakken, onder meer door woningschaarste. De aanwas van nieuwbouwwoningen blijft nog steeds achter en door het huidige aanbod is maar een beperkte groei mogelijk.