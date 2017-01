Weinig beweging op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York bleven woensdag in het laatste handelsuur dicht bij de slotstanden van een dag eerder. De kwartaalresultaten van grote banken als Goldman Sachs en Citigroup zetten koersen nauwelijks in beweging. Beleggers verwerkten verder onder meer een toespraak van Fed-preses Janet Yellen.

18-1-2017

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 21.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent lager op 19.792 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 2269 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq noteerde 0,1 procent hoger op 5546 punten.

Goldman Sachs en Citigroup maakten winstcijfers bekend die beter waren dan verwacht, vooral geholpen door hogere inkomsten uit de handel in obligaties. Toch leverden de banken aan beurswaarde in. Goldman Sachs verloor 0,8 procent, terwijl Citigroup 1,7 procent kwijtspeelde.

Target

Winkelketen Target verloor bijna 6 procent. Het bedrijf gaf een winstwaarschuwing voor het lopende vierde kwartaal, na een tegenvallende feestdagenverkoop. Branchegenoot Wal-Mart leverde 0,6 procent in.

Overnamenieuws zorgde voor een koerssprong van een derde bij CoLucid Pharmaceuticals. Het concern dat medicijnen maakt tegen migraine wordt voor 960 miljoen dollar overgenomen door farmaceut Eli Lilly (plus 1 procent).

Verder viel de winst van chipmaker Qualcomm van 1,1 procent op. Volgens analisten is het niet zeker dat autoriteiten een antitrustzaak tegen het bedrijf aanspannen. Mededingingsautoriteiten beschuldigen Qualcomm dinsdag van oneerlijke praktijken bij de verkoop van licenties.

Yellen

Fed-preses Janet Yellen sprak de verwachting uit dat de centrale bank het monetaire beleid in de VS tot 2019 een paar keer per jaar zal verscherpen. De Fed besloot in december voor het eerst sinds een jaar het belangrijkste rentetarief te verhogen. Volgens Yellen moet niet te lang worden gewacht met het verder normaliseren van het rentebeleid, omdat dit mogelijk een te hoge inflatie in hand werkt. Ook zou het financiële instabiliteit tot gevolg kunnen hebben.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,4 procent tot 51,21 dollar. Brentolie verloor 2,5 procent, tot 54,09 dollar per vat. De euro was 1,0632 dollar waard, tegen 1,0683 dollar bij het Europese slot.