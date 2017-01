Consumptie maakt sterkste sprong in jaren

ANP Consumptie maakt sterkste sprong in jaren

DEN HAAG - De consumptie in Nederland is in november in het sterkste tempo van de afgelopen zes jaar gegroeid. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Door ANP - 19-1-2017, 7:00 (Update 19-1-2017, 7:00)

Consumenten gaven 2,8 procent meer uit dan in november 2015. Dat kwam voor een deel door het relatief koude weer, dat de gasrekening opjoeg. Maar er werd ook meer geld uitgegeven aan duurzame goederen zoals kleding, meubels en huishoudelijke apparatuur.

Het CBS meldde verder dat het vertrouwen onder consumenten in januari verder is verbeterd. Nederlandse consumenten waren in 2007 voor het laatst zo optimistisch als nu.