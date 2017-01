Financiële problemen Toshiba stapelen zich op

TOKIO - Het Japanse technologieconcern Toshiba ziet zijn financiële problemen steeds verder toenemen en maakt beleggers daarmee bijzonder nerveus. Het aandeel zakte donderdag op de beurs in Tokio met 26 procent. Dat was de sterkste koersdaling in meer dan veertig jaar.

Door ANP - 19-1-2017, 7:58 (Update 19-1-2017, 8:21)

Toshiba heeft te kampen met grote problemen bij zijn kernenergie-activiteiten in de Verenigde Staten en kondigde in december aan dat miljarden moesten worden afgeschreven. Maar volgens Japanse media valt dit bedrag nog hoger uit dan Toshiba eerder had geschat. Het zou gaan om mogelijk 5 tot 8 miljard dollar.

Om de financiële problemen het hoofd te bieden zou Toshiba bij verschillende kredietverleners om steun hebben gevraagd. Ook overweegt het bedrijf zijn goed presterende geheugenchipdivisie van de hand te doen om zo extra kapitaal op te halen. Ook andere onderdelen kunnen volgens Japanse media in de verkoop gaan, waaronder de noodlijdende kernenergietak.

Beurswaarde

Sinds de aankondiging van de miljardenafschrijving vorige maand is de beurswaarde van Toshiba bijna gehalveerd. Kredietbeoordelaars hebben de kredietwaardigheid van het concern verlaagd.

Toshiba leek juist in wat rustiger vaarwater te komen, nadat in het voorjaar van 2015 nog een groot boekhoudschandaal aan het licht kwam bij het concern. Topfunctionarissen hadden daarbij jarenlang geknoeid met de cijfers.