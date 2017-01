HEMA gooit honderden winkels op de schop

ANP HEMA gooit honderden winkels op de schop

AMSTERDAM - HEMA gaat zijn zijn Nederlandse en Belgische winkels herinrichten. De warenhuisketen wil de succesvolle inrichting van zijn vestigingen in andere landen ook toepassen in de Benelux. Artikelen moeten daardoor makkelijker vindbaar worden voor klanten, zo maakte HEMA donderdag bekend.

Door ANP - 19-1-2017, 10:45 (Update 19-1-2017, 10:45)

In Frankrijk, Spanje en andere landen zijn HEMA-winkels volgens het bedrijf ingedeeld in ,,belevingswerelden." Daarbij staan bijvoorbeeld alle damesproducten bij elkaar, in plaats van verdeeld over afdelingen voor kleding, lingerie en cosmetica. Die aanpak bleek daar volgens Hema goed te werken en ook in testwinkels in Nederland en België werd positief gereageerd.

Vanaf het voorjaar worden in een halfjaar 386 kleinere vestigingen op de schop genomen. De grotere winkels volgen mogelijk vanaf 2018.