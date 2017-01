Ahold uitblinker in negatieve AEX

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen stonden donderdag aan het einde van de ochtend overwegend op een klein verlies. Supermarktbedrijf Ahold Delhaize was de uitblinker aan het Damrak dankzij enthousiast ontvangen omzetcijfers over het afgelopen kwartaal.

Door ANP - 19-1-2017, 11:46 (Update 19-1-2017, 11:46)

De AEX-index stond rond 11.30 uur 0,3 procent in de min op 483,52 punten. De MidKap zakte 0,4 procent naar 685,74 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,2 procent. De FTSE in Londen vervolgde de negatieve lijn van de afgelopen dagen met een een verlies van 0,6 procent.

In de markt werd onder meer opnieuw gereageerd op een speech van de Britse premier Theresa May. Zij benadrukte op het World Economic Forum in Davos nogmaals de ambities van de Britten als voorvechters van vrijhandel na de brexit. Verder wordt uitgekeken naar de toelichting door ECB-president Mario Draghi op het rentebesluit van de centrale bank.

Ahold Delhaize

Ahold Delhaize voerde de AEX aan met een winst van 3 procent. Het Nederlands-Belgische fusiebedrijf meldde positieve ontwikkelingen in Nederland en de VS in de laatste maanden van 2016 en wist daarmee de verwachtingen van analisten enigszins te overtreffen.

Verder stond onder meer Philips (plus 0,5 procent) in de belangstelling. Analisten van ING voorzien een verdere verbetering in de marges van het zorgtechnologiebedrijf en zetten het aandeel op hun kooplijst. Digitaal beveiliger Gemalto (min 3,8 procent) was de sterkste daler. Analisten van Goldman Sachs adviseerden beleggers het aandeel van de hand te doen.

Royal Mail

Internationaal kwam een keur aan bedrijven met resultaten. In Londen was er bovengemiddelde aandacht voor Royal Mail. De prestaties bij de postdivisie van het concern vielen tegen. Daarop zetten beleggers het aandeel bijna 6 procent lager.

In Parijs kreeg Rémy Cointreau (plus 5,9 procent) de handen van beleggers wel op elkaar. Vooral de cognac van het concern vond afgelopen kwartaal gretig aftrek. Verder stond de Franse fabrikant van vliegtuigmotoren Safran in de belangstelling. Het maakte bekend luchtvaarttoeleverancier Zodiac Aerospace over te nemen voor 8,5 miljard euro. Het aandeel Safran steeg daarop 1 procent. Het aandeel Zodiac werd ruim een vijfde meer waard.

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging donderdag 0,7 procent omhoog naar 51,46 dollar. Brent werd 0,8 procent duurder bij 54,35 dollar per vat. De euro werd voor 1,0655 dollar verhandeld, tegen 1,0635 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.