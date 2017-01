ECB houdt rente onveranderd

FRANKFURT - De Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rentetarieven in de eurozone onveranderd op hun historisch lage niveaus. Dat meldde de centrale bank donderdag na afloop van de zeswekelijkse beleidsvergadering.

Door ANP - 19-1-2017, 13:55 (Update 19-1-2017, 14:05)

De herfinancieringsrente blijft daardoor 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank. De depositorente blijft min 0,4 procent, waardoor banken geld toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen.

De lage rente is een middel van de ECB in de strijd tegen de lage inflatie in de eurozone. In dat kader koopt de centrale bank ook maandelijks voor tientallen miljarden euro's aan schuldpapier op bij financiële instellingen. Tot en met maart wordt maandelijks voor 80 miljard euro aan obligaties opgekocht en de ECB besloot vorige maand om de aankopen in de periode van april tot en met december voort te zetten voor een bedrag van 60 miljard euro per maand. Ook in die plannen werd donderdag niets gewijzigd.

Inflatie

De ECB mikt op een inflatie van net geen 2 procent. In december liep de geldontwaarding in de eurozone volgens een eerste schatting op van 0,6 naar 1,1 procent.

Algemeen werd al aangenomen dat de ECB zijn koers deze maand niet zou wijzigen. ECB-president Mario Draghi geeft vanaf 14.30 uur een toelichting op het besluit.