Vlakke opening op Wall Street

ANP Vlakke opening op Wall Street

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn donderdag zonder al te grote uitslagen aan de handel begonnen. Beleggers verwerken onder meer sterker dan verwachte kwartaalresultaten van Netflix en een meevallend cijfer over het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering.

Door ANP - 19-1-2017, 15:43 (Update 19-1-2017, 15:43)

De Dow-Jonesindex, waarin de dertig belangrijkste Amerikaanse beursfondsen zijn gebundeld, stond kort na de opening nagenoeg onveranderd op 19.812 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,1 procent naar 2273 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,2 procent omhoog naar 5564 punten.

Netflix begon de handelsdag met een koerssprong van 6 procent. De aanbieder van internettelevisie rapporteerde woensdag nabeurs een veel sterker dan verwachte groei van het aantal abonnees. Ook de winst overtrof de gemiddelde prognose van analisten.

Uit cijfers van het ministerie van Arbeid bleek dat het aantal aanvragen voor een WW-uitkering in de Verenigde Staten afgelopen week stevig is gedaald. Het gemiddelde aantal aanvragen over de laatste vier weken kwam daardoor zelfs op het laagste niveau sinds de jaren zeventig.