John de Mol doet tegenbod op TMG

LAREN - Talpa, het bedrijf van televisiemagnaat John de Mol, heeft een tegenbod uitgebracht op mediaconcern Telegraaf Media Groep (TMG). Dat maakte de onderneming maandag bekend. De biedprijs bedraagt 5,90 euro per aandeel, 65 eurocent meer dan het Belgische Mediahuis en de familie Van Puijenbroek tot dusver bereid zijn op tafel te leggen.

Door ANP - 23-1-2017, 7:11 (Update 23-1-2017, 7:28)

Het bod van De Mol komt niet uit de lucht vallen. Vorige week bleek al dat hij een belang had opgebouwd in TMG van iets meer dan 20 procent. Dat verleidde beleggers al om op de beurs aandelen in te slaan tegen een koers die hoger lag dan de biedprijs van Mediahuis en de Van Puijenbroeks, die hun intenties in december kenbaar maakten..

Volgens Talpa ontstaat door de beoogde overname ,,een nieuw Nederlands onafhankelijk multimediabedrijf met sterke posities in print, radio, televisie en online content''. De televisieproducent heeft ook belangen in SBS Nederland en in Talpa Radio, een joint venture met TMG waar de radiozenders Radio 10, Sky, 538 en Veronica onder vallen.

Talpa zegt de overname te kunnen bekostigen uit bestaande financiële middelen. Er blijft dan nog genoeg geld over om te investeren in TMG. ,,Ik denk dat het goed is als de onderneming in private handen komt want uit ervaring weet ik dat een beursnotering de flexibiliteit van de bedrijfsvoering beperkt'', aldus De Mol.