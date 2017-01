Trump zet dollar onder druk

AMSTERDAM - De waarde van de dollar ging maandagochtend verder onderuit. Op de markt galmt de ongekend harde inauguratiespeech van president Donald Trump van afgelopen vrijdag nog na. Zijn 'America first'- boodschap roept vragen op over de rol die de VS de komende jaren internationaal willen spelen en voedt onzekerheid over de manier waarop zijn verkiezingsbeloftes de afgelopen tijd zijn geïnterpreteerd.

Door ANP - 23-1-2017, 9:49 (Update 23-1-2017, 9:49)

De dollar zakte maandag onder meer weg ten opzichte van de euro, die aansterkte tot 1,0740 dollar. Daarmee bereikte de Europese munt de hoogste waarde sinds begin december. De onzekerheid over Trump zorgde ook voor een grotere vraag naar goud.

,,De heftigheid van de speech van Trump zorgt ervoor dat ook andere delen van zijn campagneretoriek weer onder de loep worden genomen'', concludeerde een analist van UBS. ,,Het ziet ernaar uit dat Trump zijn toon niet matigt.''