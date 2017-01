Vuur Lighting gedoofd op rood Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam noteerde maandag aan het einde van de ochtend in de min. Ook elders in Europa leverden graadmeters in. Van de openingswinst van Philips Lighting was halverwege de sessie niets meer over. Integendeel, het lichtbedrijf dat voorbeurs de boeken opende was bij de middelgrote fondsen op het Damrak inmiddels de sterkste daler.

De AEX noteerde omstreeks 11.40 uur 0,4 procent lager op 483,97 punten. De MidKap ging 0,2 procent omhoog naar 686,29 punten. De belangrijkste graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs verloren 0,3 tot 0,5 procent.

Philips Lighting leverde na een zeer positieve start 1 procent in. Het dividend en de inkoop van aandelen die het concern aankondigden, leken in eerste instantie tegenwicht te bieden aan de licht teleurstellende kwartaalcijfers van het vorig jaar van Philips afgesplitste bedrijf. Na het eerste handelsuur sloeg de stemming onder beleggers echter om.

SBM Offshore was net als vrijdag de sterkste stijger onder de hoofdfondsen op het Damrak. De dienstverlener aan de oliesector won 0,6 procent. KPN (min 1,8 procent) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen na adviesverlagingen. Volgens analisten van KBC zal de telecomaanbieder onder meer te maken krijgen met meer concurrentie, zowel op de zakelijke als de mobiele markt.

TMG won bij de kleinere fondsen 1,6 procent tot 5,90 euro. John de Mol is bereid om dat bedrag per aandeel TMG te betalen, 65 eurocent meer dan het Belgische Mediahuis en de familie Van Puijenbroek tot dusver op tafel hebben gelegd. Het tegenbod komt niet uit de lucht vallen. Vorige week bleek al dat De Mol een belang had opgebouwd in TMG van iets meer dan 20 procent.

De inauguratiespeech van de Amerikaanse president Donald Trump galmde maandag nog na op de Europese beurzen. Zijn 'America first'- boodschap werkte vooral op de valutamarkt door. Daar liep de waarde van de euro op naar 1,0745 dollar, tegen 1,0680 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag. Ook de goudprijs zat in de lift.

De prijs van Amerikaanse olie daalde maandag 1,2 procent tot 52,57 dollar per vat. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper bij 54,90 dollar per vat.