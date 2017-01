Europese sociale najaarstop in Zweden

BRUSSEL - In het Zweedse Göteborg wordt op 17 november een Europese 'Sociale top voor eerlijke banen en groei’ gehouden. Dat kondigde de Europese Commissie maandag aan tijdens een conferentie in Brussel over de Europese Pijler voor Sociale Rechten.

Door ANP - 23-1-2017, 12:48 (Update 23-1-2017, 12:48)

Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker beloofde bij zijn aantreden in 2014 meer werk te maken van een socialer Europa. Dat behelst onder meer het tegengaan van uitbuiting van werknemers en andere oneerlijke praktijken op de werkvloer, maar ook richtlijnen op het gebied van sociale zekerheid.

De top in Zweden moet sociale kwesties volgens Juncker bovenaan de Europese agenda zetten. Regeringsleiders, ministers, werkgevers en vakbonden bespreken dan welke kant het op moet met het sociale en economische beleid.

Brussel komt naar verwachting in maart met de eerste voorstellen.