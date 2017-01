Trump zet beurzen onder druk

NEW YORK ( - ) - De aandelenbeurzen in New York staan maandag in het rood. Uitspraken van de nieuwe president Donald Trump over buitenlandse handel zorgden voor onzekerheid op de markten. Verder verwerken beleggers cijfers van oliedienstverlener Halliburton en fastfoodconcern McDonald's en was chipfabrikant Qualcomm een opvallende daler.

23-1-2017, 19:35

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 19.762 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,4 procent tot 2261 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,2 procent omlaag naar 5542 punten.

Nieuwe protectionistische uitspraken van Trump roepen vragen op over de rol die de VS de komende jaren internationaal willen spelen. Trump richt vandaag zijn pijlen op twee buitenlandse handelsverdragen. De dollar zakte maandag verder na onrust over de protectionistische uitspraken van Trump. De euro werd voor 1,0734 dollar verhandeld, tegen 1,0741 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.

McDonald's

Bij de bedrijven wist McDonald's met zijn kwartaalcijfers de verwachtingen van analisten te overtreffen, maar de fastfoodketen leverde desondanks 0,5 procent in. De verkopen in filialen die langer dan een jaar open zijn namen wereldwijd sterker toe dan gedacht. Wel zwakte de opmars van het 'all day breakfast' wat af.

Halliburton maakte bekend dat het in 2016 diep in de rode cijfers is beland, vooral vanwege de malaise in de oliesector. De Noord-Amerikaanse oliemarkt trekt inmiddels weer aan, maar internationaal wordt pas later dit jaar herstel verwacht door het bedrijf, dat 3,6 procent verloor.

Qualcomm

Chipgigant Qualcomm leverde bijna 12 procent in na een negatief analistenrapport. Vrijdag verloor het aandeel ook al 2,4 procent nadat Apple bekendmaakte het bedrijf voor de rechter te slepen wegens misbruik van zijn machtspositie op de markt voor mobiele chips.

Beleggers beloonden Sprint met een stijging van 3,1 procent. Het telecombedrijf heeft een belang van 33 procent genomen in muziekstreamingdienst Tidal voor een niet genoemd bedrag. De verzekeraar Aetna ging 2,2 procent omlaag, nadat het voornemen branchegenoot Humana (plus 0,3 procent) over te nemen werd geblokkeerd door een federale rechter.

De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 53,08 dollar per vat. Brentolie werd een fractie hoger goedkoper op 55,49 dollar per vat.