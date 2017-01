Groei voor uitzendbranche in 2016

AMSTERDAM - De uitzendbranche heeft een goed jaar achter de rug, met een groei van zowel de vraag naar tijdelijke krachten als van de omzet. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van branchevereniging ABU.

Door ANP - 24-1-2017, 10:36 (Update 24-1-2017, 10:36)

Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren nam afgelopen jaar met gemiddeld 8 procent toe. Uitzendbedrijven behaalden 9 procent meer omzet. De cijfers zijn gecorrigeerd voor het feit dat 2016 twee werkdagen minder telde dan 2015.

In de laatste weken van het jaar nam zowel de vraag naar uitzendwerk als de omzet met 7 procent toe. De sterkste stijging deed zich voor in de industrie, waar in de periode van 5 december tot 1 januari 11 procent meer werk was voor uitzendkrachten. In de administratieve sector was dat 4 procent en in de technische sector 1 procent.

Over heel 2016 groeide de administratieve sector het sterkst (10 procent), gevolgd door de industrie (9 procent) en de technische sector (2 procent).