ANP 'Trump maakt werk van omstreden pijpleidingen'

WASHINGTON - De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump komt dinsdag met maatregelen om de aanleg van twee grote, omstreden oliepijpleidingen te versnellen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Door ANP - 24-1-2017, 16:52 (Update 24-1-2017, 16:52)

Trump zou het door zijn voorganger Barack Obama geschrapte Keystone XL-project nieuw leven willen inblazen. Bovendien wil hij het stilgelegde Dakota Access-project laten hervatten. In zijn verkiezingscampagne zei hij al dat onder zijn leiding weer werk zou worden gemaakt van die projecten.

Obama haalde in 2015 een streep door Keystone, de bijna 1900 kilometer lange leiding die ruwe olie uit de teerzandvelden van Canada zou moeten vervoeren naar raffinaderijen in het zuiden van de VS. Milieugroeperingen protesteerden al jaren tegen het plan en Obama besloot uiteindelijk dat het megaproject niet in het belang van de VS was.

Dakota Access is naast algemene milieuzorgen, bijvoorbeeld over mogelijke vervuiling door lekkages, omstreden omdat de pijpleiding door een reservaat van de Sioux indianen loopt.