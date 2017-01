Kwaliteitsstandaard batterijen onder de loep

ANP Kwaliteitsstandaard batterijen onder de loep

WASHINGTON - De problemen met de batterij van de Galaxy Note 7 tonen aan dat zelfregulering van de industrie op het gebied van veiligheid tekortschiet. Dat heeft de Amerikaanse consumentenbond dinsdag laten weten, die met de industrie de kwaliteitsnormen van batterijen onder de loep gaat nemen.

Door ANP - 25-1-2017, 1:59 (Update 25-1-2017, 1:59)

Volgens het orgaan, dat zich buigt over de veiligheid van producten, moeten de voorschriften voor oplaadbare lithium-ionbatterijen in mobiele telefoons worden herzien. De door de industrie zelfopgelegde kwaliteitsstandaard is voor het eerst in 2006 vastgelegd en niet meer veranderd sinds 2011.

De Galaxy Note 7 moest vorig jaar kort na lancering van de markt worden gehaald, vanwege de kans op brandgevaar. De oorzaak was de batterij.