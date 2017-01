Fors meer winst voor vliegtuigbouwer Boeing

CHICAGO - Boeing heeft een sterk laatste kwartaal van 2016 achter de rug. Ondanks een lichte daling van de omzet wist de Amerikaanse vliegtuigfabrikant de winst met bijna 60 procent op te krikken. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die het bedrijf woensdag publiceerde.

Door ANP - 25-1-2017, 14:32 (Update 25-1-2017, 14:32)

Boeing leverde 185 commerciële vliegtuigen af, drie meer dan een jaar eerder. Die toestellen waren goed voor een omzet van 16,2 miljard dollar (15,1 miljard euro), bijna 1 procent meer dan in het laatste kwartaal van 2015. Door een terugval bij de defensietak daalde de totale omzet daarentegen met 1 procent naar 23,3 miljard dollar.

Onder de streep hield Boeing 1,6 miljard dollar over, tegen 1 miljard dollar een jaar eerder. Met name bij de commerciële tak viel de winstmarge flink hoger uit. Afgezien van eenmalige posten is de winst hoger dan door Bloomberg gepolste analisten gemiddeld hadden voorspeld.