ANP Dow passeert mijlpaal van 20.000 punten

NEW YORK - De Dow-Jonesindex van de aandelenbeurs in New York heeft woensdag voor het eerst de grens van 20.000 punten doorbroken. De graadmeter haalde de mijlpaal direct bij de opening, nadat de stand van 20.000 punten de afgelopen weken steeds net een stapje te ver was gebleken.

Door ANP - 25-1-2017, 15:38 (Update 25-1-2017, 15:38)

Na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump maakte de Dow Jones een opvallende sprong voorwaarts, waarbij afgelopen november voor het eerst de grens van 19.000 punten werd overschreden. De rally werd vooral aangevuurd door bankaandelen. Die waren de afgelopen tijd in trek omdat beleggers rekenen op minder strenge regels voor banken onder Trump, bij een verder oplopende rente.