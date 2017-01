Positieve beursdag in Europa

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met mooie winsten gesloten. Beleggers waren goedgemutst dankzij meevallende kwartaalcijfers en optimisme over de economische vooruitzichten. Met name de financiële fondsen deden het goed. In New York brak de Dow-Jonesindex voor het eerst door de grens van 20.000 punten.

Door ANP - 25-1-2017, 17:53 (Update 25-1-2017, 17:58)

De Amsterdamse AEX-index eindigde 1 procent in de plus op 488,03 punten. De MidKap steeg 0,8 procent naar 694,27 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen 1 tot 1,8 procent. De FTSE in Londen deed het wat rustiger aan en kreeg er 0,2 procent bij.

In de AEX vormden ABN AMRO, NN Group en ING de kopgroep met plussen van 2,5 tot 3,1 procent. Ook Gemalto, DSM en SBM Offshore behoorden tot de sterkste stijgers. Staalconcern ArcelorMittal was de grootste daler in de hoofdindex met een min van 2,2 procent. Vopak en KPN volgden met minnen tot 1,1 procent.

ASR

Verzekeraar ASR was de sterkste stijger in de MidKap met een koerswinst van 4 procent. Philips Lighting boekte een plus van 3,4 procent bij de middelgrote fondsen. Bank of America maakte bekend het aandeel te gaan volgen met een koopadvies.

Bij de kleine fondsen op het Damrak kreeg ForFarmers er 3,4 procent aan waarde bij. Analisten van KBC Securities lieten weten brood te zien in het aandeel van de producent van veevoer, die volgens hen zijn winst de komende jaren stevig kan opvoeren.

Euro

Beleggers in Madrid reageerden op de kwartaalcijfers van de Spaanse bank Santander, die 4 procent won. De winst van de bank viel hoger uit dan analisten hadden verwacht. In Frankfurt hoorde Deutsche Bank bij de grootste winnaars met een plus van 5,8 procent. In Parijs wonnen BNP Paribas en Société Générale tot 4,3 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent naar 53,35 dollar. Brent werd 0,2 procent duurder op 55,55 dollar per vat. De euro was 1,0746 dollar waard, tegen 1,0750 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.