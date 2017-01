AFM blundert met data van beleggers

AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft per ongeluk informatie gepubliceerd over beleggingen van hedgefondsen die speculeerden op koersdalingen van bepaalde aandelen. De zogenoemde shortposities waren te klein om onder de Wet financieel toezicht te vallen. Dat meldt Financial Times (FT) donderdag.

Door ANP - 26-1-2017, 7:35 (Update 26-1-2017, 7:35)

De AFM publiceert shortposities van investeerders als ze betrekking hebben op meer dan 0,5 procent van alle door een bedrijf geplaatste aandelen. Hedgefondsen blijven vaak bewust onder die grens om concurrenten geen inzicht te verschaffen in hun beleggingsstrategie.

Deze week ging dat evenwel mis. De AFM publiceerde dinsdagavond per ongeluk informatie over honderden shorttransacties, onder meer van de bekende investeerder George Soros. De informatie werd snel weer van de website gehaald. Volgens FT zijn de betrokken hedgefondsen boos over de gang van zaken.