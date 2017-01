Mijlpaal Wall Street geeft beurzen Azië glans

TOKIO - De teneur op de aandelenbeurzen in Azië was donderdag uitermate positief. De mijlpaal van 20.000 punten die woensdag door de Dow-Jonesindex in New York werd behaald, zorgde ook voor een opgewekte stemming bij beleggers in het Verre Oosten. In Japan viel de winst van financiële fondsen op.

Door ANP - 26-1-2017, 7:46 (Update 26-1-2017, 7:46)

De Nikkei-index in Tokio eindigde de sessie 1,8 procent hoger op 19.402,39 punten. Banken en andere financiële fondsen gaven de graadmeter vleugels. Zo won Mitsubishi UFJ Financial Group ruim 4 procent. De koersen van branchegenoten als Sumitomo, Fukuoka en Mizuho dikten 3 tot 4 procent aan.

In Seoul won de Kospi-index 0,8 procent. De All Ordinaries in Sydney ging 0,4 procent vooruit, terwijl de Hang Seng in Hongkong tussentijds 1,3 procent hoger stond.