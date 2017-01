Sligro rekent op verder economisch herstel

VEGHEL - Sligro verwacht dit jaar te kunnen profiteren van een verder aantrekkende Nederlandse economie. Dat zal zich bij de groothandelstak vertalen in een omzettoename die de groei van de totale markt overtreft. Bij de supermarkten van Emté blijft de ombouw naar een nieuwe winkelformule alle aandacht opeisen.

Door ANP - 26-1-2017, 8:02 (Update 26-1-2017, 8:02)

Dat meldde het Brabantse groothandels- en supermarktbedrijf donderdag bij de publicatie van de volledige jaarcijfers. Sligro zag de winst vorig jaar met een kleine 10 procent teruglopen tot 73 miljoen euro. Daarvoor had de onderneming in oktober al gewaarschuwd.

Eerder deze maand had Sligro al de omzetcijfers over 2016 gepubliceerd. De verkopen bleken met dik 5 procent te zijn toegenomen tot 2,8 miljard euro. Dat was geheel te danken aan de groothandelstak, die goed is voor 70 procent van het totaal. Bij Emté ging de omzet juist omlaag.