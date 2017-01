RBS zet miljarden extra opzij voor boetes VS

LONDEN - Royal Bank of Scotland (RBS) heeft 3,1 miljard pond (3,6 miljard euro) extra opzij gezet voor eventuele schikkingen of boetes in verband met de verkoop van schuldpapier op basis van Amerikaanse rommelhypotheken. Dat maakte de Britse bank donderdag bekend.

Door ANP - 26-1-2017, 9:09 (Update 26-1-2017, 9:09)

De aanvullende voorziening zal worden meegenomen in de resultaten over het vierde kwartaal van vorig jaar. In totaal heeft RBS nu een potje van 6,7 miljard pond klaarstaan. De bank zegt nog altijd mee te werken aan het strafrechtelijk onderzoek naar de kwestie in de Verenigde Staten.

De wijdverbreide verkoop van obligaties op basis van te makkelijk verstrekte, Amerikaanse hypotheken, was een van de belangrijkste oorzaken van de kredietcrisis. Die stak in 2007 in de VS de kop op en sloeg het jaar daarop over naar Europa en de rest van de wereld.