ANP Wall Street opent licht in de plus

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn donderdag rustig van start gegaan, na de winsten van een dag eerder toen de Dow-Jonesindex voor het eerst de mijlpaal van 20.000 punten passeerde. Beleggers verwerken de kwartaalresultaten van een groot aantal toonaangevende bedrijven.

Door ANP - 26-1-2017, 15:49 (Update 26-1-2017, 15:49)

De Dow, waarin de dertig belangrijkste beursfondsen zijn gebundeld, stond kort na de opening 0,1 procent in de plus op 20.090 punten. De bredere S&P 500 bleef nagenoeg onveranderd op 2299 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent naar 5668 punten.

Bij de hoofdfondsen verloor Caterpillar in de eerste handelsminuten 0,6 procent. De machinebouwer is afgelopen kwartaal flink dieper in de rode cijfers gedoken. Chemiereus Dow Chemical overtrof met zijn resultaten wel de verwachtingen en werd beloond met een koerswinst van 0,4 procent.

Johnson & Johnson zakte 0,8 procent. De farmaceut neemt voor 30 miljard dollar zijn Zwitserse branchegenoot Actelion over. Ford verloor 2 procent. De autobouwer zag zijn winst afgelopen jaar flink lijden onder een pensioenlast. De cijfers van branchegenoot Fiat Chrysler werden positief ontvangen, het aandeel ging ruim 1 procent omhoog.