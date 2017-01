Wall Street komt bij van mijlpaal

ANP Wall Street komt bij van mijlpaal

NEW YORK ( - ) - De beursgraadmeters in New York lieten donderdag geen grote uitslagen zien. De dag nadat de Dow Jones voor het eerst de 20.000 punten passeerde werd het sentiment enigszins gedrukt door het bericht dat de president van Mexico een geplande ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump heeft afgezegd. Beleggers verwerkten verder een keur aan bedrijfsresultaten.

Door ANP - 26-1-2017, 22:22 (Update 26-1-2017, 22:22)

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent in de plus op 20.100,91 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,1 procent naar 2296,68 punten en technologiegraadmeter Nasdaq eindigde vlak op 5655,18 punten.

De Mexicaanse president zou op 31 januari in Washington zijn. Het bezoek kwam op losse schroeven te staan toen Trump woensdag bekendmaakte dat hij de bouw van een muur tussen de VS en Mexico doorzet en dat Mexico voor de bouw moet betalen.

Verizon

Grootste verliezer bij de hoofdfondsen was Verizon, die 1,3 procent kwijtspeelde. De Amerikaanse telecomreus zint volgens mediaberichten op een mogelijke samensmelting met kabelconcern Charter Communications. Daarmee zou verreweg de grootste internetprovider van de VS ontstaan. Het aandeel Charter werd door de geruchten ruim 7 procent hoger gewaardeerd.

Ook Dow-fonds Caterpillar zakte stevig, met een min van 1 procent. De machinebouwer is afgelopen kwartaal flink dieper in de rode cijfers gedoken. Chemiereus Dow Chemical overtrof met zijn resultaten wel de verwachtingen en werd beloond met een koerswinst van 2 procent.

Whirlpool

Er was verder enthousiasme over de cijfers van eBay, dat 5 procent hoger sloot. Mattel stelde juist erg teleur door tegenvallende verkopen in de feestperiode. De speelgoedfabrikant kelderde bijna 18 procent op de beurs.

Witgoedproducent Whirlpool verloor daarnaast bijna 9 procent. De verkoop van onder meer wasmachines ging afgelopen kwartaal wel iets omhoog, maar dat bleek niet voldoende om beleggers te overtuigen.

Euro

Ford zakte dik 3 procent. De autobouwer zag zijn winst afgelopen jaar flink lijden onder een pensioenlast. De cijfers van branchegenoot Fiat Chrysler werden positief ontvangen, het aandeel ging bijna 1 procent vooruit.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,9 procent tot 53,77 dollar. Brent werd eveneens 1,9 procent duurder bij 56,15 dollar per vat. De euro was 1,0673 dollar waard, tegen 1,0663 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.