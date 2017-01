'Brexit kost bedrijven Nederland nu al geld'

ZOETERMEER - Het dreigende vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie kost bedrijven in Nederland nu al geld. Door de onzekerheid over de uitkomst van het brexitproces zien veel ondernemers bijvoorbeeld orders uitgesteld worden. Dat stelt de belangenvereniging evofenedex vrijdag.

Door ANP - 27-1-2017, 7:53 (Update 27-1-2017, 7:53)

De ondernemersorganisatie kreeg de afgelopen weken veel telefoontjes van bezorgde leden. Zij heeft een meldpunt geopend waar ook andere bedrijven terecht kunnen met hun zorgen over brexit en waar zij hun wensen kenbaar kunnen maken voor een nieuw handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.

Vooral handels- en productiebedrijven hebben last van de onzekerheid, die hun Britse handelspartners kopschuw maakt. Evofenedex, dat de belangen behartigt van ondernemers die veel zaken doen in het buitenland, wil met behulp van het meldpunt die problemen in kaart brengen.