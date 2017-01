Fors minder valse eurobiljetten onderschept

AMSTERDAM - In Nederland zijn afgelopen jaar fors minder valse eurobiljetten onderschept. De Nederlandsche Bank (DNB) kan daar ,,geen exacte verklaring'' voor geven, maar denkt wel dat oplettende winkeliers en de aandacht van politie en justitie vervalsers ontmoedigen.

Door ANP - 27-1-2017, 10:56 (Update 27-1-2017, 10:56)

Uit cijfers die de toezichthouder vrijdag vrijgaf, blijkt dat in 2016 in ons land 47.200 valse eurobiljetten zijn onderschept. Dat is 29 procent minder dan een jaar eerder. Over de hele wereld nam het aantal vervalsingen met bijna een kwart af tot 684.000.

Of er ook minder valse biljetten in omloop zijn, wordt uit de cijfers niet duidelijk, erkent een woordvoerder van DNB. Maar de toezichthouder gaat ervan uit dat het toegenomen gebruik van detectieapparaten door winkeliers en de beter beveiligde briefjes die de afgelopen jaren in gebruik zijn genomen, het valsemunters een stuk moeilijker maken.