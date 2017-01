Modeketen Charles Vögele weg uit Nederland

BREUKELEN - Modeketen Charles Vögele geeft er de brui aan in Nederland. Circa zevenhonderd werknemers, in 95 winkels en op het hoofdkantoor in Breukelen, verliezen daardoor hun baan. Dat maakte het Zwitserse moederbedrijf vrijdag bekend.

Door ANP - 27-1-2017, 12:41 (Update 27-1-2017, 13:23)

De keten heeft in Noord-Holland onder meer winkels in Alkmaar, Heemskerk, Broek op Langedijk, Schagen en Hoorn.

Het al langer kwakkelende Charles Vögele werd eind vorig jaar overgenomen door het Italiaanse consortium Sempione Retail.

De nieuwe eigenaren willen zich onder een andere naam concentreren op de belangrijkste markten: Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië. Voor de Benelux en Duitsland is in de toekomstplannen geen rol weggelegd.

De Nederlandse tak heeft de afgelopen maanden vergeefs gezocht naar mogelijkheden om het bedrijf onder een nieuwe eigenaar voort te zetten. Aangezien dat niet is gelukt, zag de directie geen andere mogelijkheid dan het faillissement aan te vragen. Charles Vögele is sinds 1999 actief in Nederland.

De curatoren houden de winkels voorlopig open voor de uitverkoop van voorraden, liet een woordvoerder weten. Ook gaan zij kijken of er toch mogelijkheden zijn voor een doorstart. ,,Het hele bedrijf wordt lastig, maar voor grotere vestigingen op plekken waar veel publiek komt, is mogelijk wel belangstelling'', aldus de zegsman.

In België is Charles Vögele er al vorig jaar mee gestopt. Een deel van de winkels kon worden overgedaan aan andere ketens, maar ook daar viel voor het overgrote deel van de vestigingen definitief het doek. Voor de Duitse tak werd eerder deze week wel een koper gevonden.

Profiel: Charles Vögele

Hoofdkantoor: Pfäffikon, Zwitserland

Opgericht: in 1955 door autocoureur Charles Vögele en zijn vrouw Agnes Vögele in Zürich, als winkel voor rollerskaters. De keten waaierde sindsdien uit over Europa en is sinds 2000 te vinden in Nederland.

Vestigingen: 95 winkels in Nederland. In totaal telt de keten volgens de eigen website 760 verkoopvestigingen in Zwitserland, Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Slovenië en Hongarije. De keten trok zich echter eind vorig jaar terug uit België en vond onlangs voor de meeste Duitse vestigingen een koper.

Personeel: ruim 700 in Nederland. Eind juni telde het gehele concern 6329 medewerkers.

Recente historie: Charles Vögele werd eind november overgenomen door het Italiaanse consortium Sempione Retail. De nieuwe eigenaren willen zich concentreren op de belangrijkste markten: Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië. De winkels in die landen gaan door onder de vlag van de Italiaanse formule OVS.