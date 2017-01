Europese beurzen zetten stapje terug

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag overwegend met kleine verliezen gesloten. In de markt werd onder meer gereageerd op een licht teleurstellende groei van de Amerikaanse economie in het afgelopen kwartaal. Veel verschil maakten die in de middaghandel gepubliceerde cijfers echter niet op de stand van de beursgraadmeters.

Door ANP - 27-1-2017, 17:44 (Update 27-1-2017, 17:53)

In Amsterdam sloot de AEX-index met een verlies van 0,1 procent op 485,87 punten. Per saldo kwam de hoofdgraadmeter van het Damrak daarmee afgelopen week niet in beweging. De MidKap eindigde de laatste dag van de week 0,4 procent in de plus op 697,96 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,3 en 0,6 procent. De FTSE in Londen boekte een minieme winst.

De AEX werd aangevoerd door informatieleverancier RELX en speciaalchemiebedrijf DSM, die ruim 1 procent wonnen. Uitzender Randstad stond onderaan met een min van 2,2 procent.

GrandVision wint

In de MidKap stond GrandVision bovenaan met een plus van 3,2 procent. Analisten van Exane lieten zich enthousiast uit over de exploitant van de brillenwinkelketens Pearle en EyeWish, die eerder in de week al geliefd was op de beurs dankzij positieve kwartaalcijfers.

Bij de kleinste fondsen in Amsterdam kreeg de maker van digitale kaarten AND International er 3 procent bij, nadat het aandeel kort voor het slot op donderdag ook al een koerssprong maakte. Het bedrijf heeft de vraag naar zijn geocoding-diensten, het omzetten van een adresomschrijving in een aangegeven geografische locatie, stevig zien toenemen sinds Google zijn prijzen heeft verhoogd.

Koerssprong Tesco

In Londen werd supermarktreus Tesco ruim 9 procent meer waard. Het concern neemt groothandelsbedrijf Booker (plus 16 procent) over. Vooral het vooruitzicht van honderden miljoenen aan omzet- en kostenvoordelen leek aandeelhouders tevreden te stemmen.

UBS kleurde de handel in Zürich. De Zwitserse bank verloor 5 procent na de publicatie van zijn kwartaalcijfers. UBS wist zijn brutowinst in het vierde kwartaal meer dan te verdrievoudigen, maar hield onder de streep minder over.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2 procent tot 52,73 dollar. De Brentprijs stond 1,2 procent in de min op 55,02 dollar per vat. De euro was 1,0695 dollar waard, tegen 1,0665 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.