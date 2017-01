Knot: zorg voor goede relatie met Britten

ANP Knot: zorg voor goede relatie met Britten

AMSTERDAM - De goed draaiende Nederlandse economie wordt op termijn bedreigd door handelsremmende ontwikkelingen als het protectionisme van Trump en de brexit. Om onnodige schade te voorkomen moet er dan ook worden gewerkt aan een goede relatie met de Britten na hun vertrek uit de EU, stelde DNB-president Klaas Knot zondag in het tv-programma Buitenhof.

Door ANP - 29-1-2017, 13:20 (Update 29-1-2017, 13:37)

,,De Britten hebben de verkering uitgemaakt, maar wij moeten niet in rancune blijven hangen'', aldus de president van De Nederlandsche Bank. ,,Het is niet in ons belang om dit nodeloos op te spelen. We hebben belang bij een nieuwe relatie, met zo veel mogelijk ruimte voor vrijhandel en met een ordentelijke overgangsfase.''

Economisch gezien gaat het volgens Knot momenteel ,,heel goed'' met Nederland. ,,En dat houdt voorlopig aan'', voorspelde hij. De groei wordt daarbij steeds meer gesteund door binnenlandse bestedingen, waardoor Nederland nu in ieder geval minder kwetsbaar is voor internationale ontwikkelingen dan een paar jaar geleden.

Verkeerd beeld

Desondanks kan Nederland last krijgen van het protectionistische beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, waarschuwde Knot. Als hij zijn campagnebeloftes doorzet, zal dat ,,zeker impact'' hebben op de internationale economie en op Nederland. Alle Nederlandse bedrijven die verdienen aan buitenlandse handel kunnen dan worden geraakt, stelde de centralebankpresident.

Volgens Knot heeft Trump een volkomen verkeerd beeld van internationale handel. ,,Hij ziet het als een vastgoedinvesteerder en denkt dat de winst van de één, het verlies van de ander is. Maar vrijhandel biedt een win-winsituatie, waar alle handelspartners beter van worden.''