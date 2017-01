Toshiba weer onderuit op beurs Tokio

TOKIO - De aandelenbeurs in Japan is de eerste sessie van de week met verlies geëindigd. Vooral financiële fondsen behoorden maandag tot de opvallende dalers. Verder wist Toshiba weer eens de aandacht op zich gericht. Het techbedrijf stond bij de sterkste dalers.

Door ANP - 30-1-2017, 7:48 (Update 30-1-2017, 8:29)

De Nikkei-index eindigde de sessie met een verlies van 0,5 procent op 19.368,85 punten. Toshiba verloor 3,7 procent. Het bedrijf dat al tijden gebukt gaat onder de problemen bij zijn nucleaire divisie, leverde ditmaal vanwege een juridische kwestie aan beurswaarde in. Volgens mediaberichten willen meerdere trustkantoren het bedrijf voor de rechter slepen om de schade te verhalen die ze hebben geleden door het boekhoudschandaal bij Toshiba in 2015.

Elders in de regio werd weinig gehandeld. In Hongkong is de beurs tot en met dinsdag dicht vanwege het Chinese nieuwjaar, terwijl om die reden in Shanghai pas vrijdag weer wordt gehandeld. In Seoul bleef de beurs maandag eveneens gesloten vanwege een feestdag. In Sydney leverde de All Ordinaries 0,9 procent in.