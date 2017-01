Recordaantal buitenlandse bedrijven Amsterdam

AMSTERDAM - Een recordaantal buitenlandse bedrijven heeft zich het afgelopen jaar gevestigd in de regio Amsterdam. In totaal kwamen er 157 nieuwe bedrijven naar de hoofdstad en omgeving. Dankzij deze ondernemingen zijn er naar verwachting over drie jaar meer dan 3300 extra banen bij.

Door ANP - 30-1-2017, 11:14 (Update 30-1-2017, 11:14)

Volgens de Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren (economie) is Amsterdam een magneet voor buitenlandse bedrijven, talent en start-ups. ,,2016 is op veel fronten een roerig jaar geweest, onder meer door de Brexit. Maar te midden van al die veranderingen blijft Amsterdam ijzersterk scoren als vestigingsplek voor buitenlandse bedrijven.''

De reden dat internationale bedrijven voor de hoofdstad kiezen, komt onder meer door de strategische ligging in Europa. Door uitbreidingen van reeds gevestigde buitenlandse bedrijven kwamen er in 2016 nog eens meer dan 4200 banen bij.