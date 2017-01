Economisch vertrouwen in eurozone neemt toe

BRUSSEL - Het vertrouwen van consumenten en producenten in de economie van de eurozone is deze maand licht gestegen. Dat meldde de Europese Commissie maandag op basis van haar eigen graadmeters.

Door ANP - 30-1-2017, 11:18 (Update 30-1-2017, 11:18)

De index waarmee het vertrouwen in de eurozone wordt gemeten, ging deze maand van 107,8 naar 108,2. Daarmee is het vertrouwen ruim hoger dan het langjarig gemiddelde, dat wordt weergegeven door een stand van 100.

De verbetering is te danken aan groeiend optimisme in de industrie, de dienstensector en onder consumenten. Onder de grootste economieën toonden Spanje, Italië en Nederland de sterkste verbetering. In Frankrijk zakte het vertrouwen licht, terwijl het gemoed in Duitsland redelijk stabiel bleef.