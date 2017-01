Nederlandse economie houdt opgaande lijn vast

AMSTERDAM - De Nederlandse economie is vorig jaar ,,verrassend krachtig'' gegroeid en lijkt de opgaande lijn ook de komende twee jaar vast te houden. Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) in een maandag gepubliceerd rapport.

Door ANP - 30-1-2017, 13:11 (Update 30-1-2017, 13:11)

DNB schat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) voor heel 2016 op circa 2,1 procent. Dat is flink meer dan de 1,5 procent waar de centrale bank bij zijn vorige prognose in juni op rekende. De groei trekt volgens DNB dit jaar verder aan naar 2,3 procent en valt in 2018 iets terug naar een ,,nog steeds solide'' 1,7 procent.

De binnenlandse consumptie was afgelopen jaar de belangrijkste groeimotor, en blijft dat ook de komende twee jaar. Consumenten zien het zonnig in, mede dankzij een verder dalende werkloosheid en een aanhoudend herstel op de woningmarkt. ,,Een mooie basis voor het volgende kabinet om aan de toekomst te werken'', aldus DNB-directeur Job Swank.