Verliesdag Wall Street door maatregel Trump

NEW YORK - De Amerikaanse beurzen zijn maandag met verlies gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden uiterst bezorgd op het migratiebeleid van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Bij tal van fondsen gingen de koersen omlaag, waarbij vooral luchtvaartaandelen het moesten ontgelden.

Door ANP - 30-1-2017, 19:42 (Update 30-1-2017, 22:29)

De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 19.971,13 punten. Daarmee zakte de Dow weer onder de historische grens van 20.000 punten die vorige week voor het eerst werd doorbroken. De brede S&P 500 daalde eveneens 0,6 procent, tot 2280,90 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,8 procent tot 5613,71 punten.

Trump bepaalde vrijdag dat mensen uit zeven islamitische landen de komende maanden niet welkom zijn in de Verenigde Staten. Luchtvaartmaatschappijen hebben al diverse reizigers moeten tegenhouden, omdat zij onder het inreisverbod vallen. De verwarring en lichte chaos die daardoor op sommige luchthavens ontstond probeerde Trump maandag via een tweet in de schoenen te schuiven van Delta Air Lines, die sinds zondag kampt met een grote computerstoring.

Delta

Beleggers zetten Delta Air Lines op de beurs ruim 4 procent lager. De maatschappij moest in verband met de storing maandag opnieuw meer dan honderd vluchten annuleren. Branchegenoten American Airlines en United Continental zakten eveneens circa 4 procent, terwijl vliegtuigbouwer Boeing met een min van 1,3 procent tot de grotere dalers in de Dow behoorde.

De graadmeter met dertig toonaangevende fondsen was voor het overgrote deel roodgekleurd. Walt Disney was met een plus van 1,5 procent een van de weinige stijgers in de hoofdindex. Het grootste verlies in de Dow kwam voor rekening van machinebouwer Caterpillar, die 2,2 procent kwijtspeelde.

Fitbit

Een andere in het oog springende verliezer was matrassenproducent Tempur Sealy, die 28 procent van zijn beurswaarde in rook zag opgaan. Tempur heeft zijn leveringscontracten met beddenverkoper Mattress Firm beëindigd vanwege onenigheid over de voorwaarden.

Ook Fitbit was niet erg in trek. Het aandeel van het bedrijf in draagbare fitnessproducten ging 16 procent omlaag vanwege slecht ontvangen kwartaalresultaten.

De prijs van Amerikaanse olie zakte met 0,9 procent naar 52,69 dollar per vat. Brent werd 0,4 procent goedkoper, bij 55,29 dollar per vat. De euro was 1,0697 dollar waard, tegen 1,0687 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.