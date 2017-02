Stevige banengroei in florerende industrie

ZOETERMEER - De activiteit in de Nederlandse industrie is ook in de eerste maand van 2017 stevig gegroeid. De werkgelegenheid nam daarbij toe in het sterkste tempo van de afgelopen zes jaar. Dat meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) woensdag.

Door ANP - 1-2-2017, 9:40 (Update 1-2-2017, 9:40)

De groei wordt gesteund door de grote stroom orders uit binnen- en buitenland. Daarbij nam het aantal nieuwe orders in januari voor de elfde maand op rij toe. Ook de daadwerkelijke productie groeide, net zoals de voorraad gereed product.

De industrie kan wel last krijgen van de duurdere inkoopprijzen, waarschuwde de Nevi, doordat bijvoorbeeld olie en staal flink duurder zijn geworden. Dit wordt door fabrikanten doorberekend in hogere verkoopprijzen, die op termijn de vraag kunnen drukken.